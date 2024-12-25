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    Геркус: Когда Овечкину до рекорда останется 5 шайб, начнется уже психоз

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    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о гонке россиянина Александра Овечкина за рекордом канадца Уэйна Гретцки.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Будет большой праздник. Когда до рекорда останется 5 шайб, начнется уже психоз, все более пристально будут смотреть матчи, бары вовсю будут работать. Шайбы за 3 до рекорда — будет во всех новостях. А когда останется одна шайба до рекорда — это будет праздник, будут фейерверки заготовленные, продажи атрибутики "Вашингтона" побьют рекорды.

    Думаю, в Москве можно будет в любое время встретить человека в кепке "Capitals" с 8 номером. Александр Овечкин подарит нам настоящий праздник. Он — наше национальное достояние», — приводит слова Геркуса «Спорт-Экспресс».

    Овечкину осталось забросить 26 шайб до рекорда Уэйна Гретцки. В нынешнем сезоне форвард провел за «Вашингтон» 18 матчей и набрал 25 (15+10) очков.

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