Бывший президентвысказался о гонке россияниназа рекордом канадца

«Будет большой праздник. Когда до рекорда останется 5 шайб, начнется уже психоз, все более пристально будут смотреть матчи, бары вовсю будут работать. Шайбы за 3 до рекорда — будет во всех новостях. А когда останется одна шайба до рекорда — это будет праздник, будут фейерверки заготовленные, продажи атрибутики "Вашингтона" побьют рекорды.

Думаю, в Москве можно будет в любое время встретить человека в кепке "Capitals" с 8 номером. Александр Овечкин подарит нам настоящий праздник. Он — наше национальное достояние», — приводит слова Геркуса «Спорт-Экспресс».

Овечкину осталось забросить 26 шайб до рекорда Уэйна Гретцки. В нынешнем сезоне форвард провел за «Вашингтон» 18 матчей и набрал 25 (15+10) очков.