СКА — «Адмирал»: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

в овертайме одолел(3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время матча команды обменялись голами. В составе «Адмирала» шайбы забросили Александр Шепелев и Даниил Гутик.

У СКА голы записали на свой счет Иван Демидов и Данила Галенюк.

Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказались хозяева. Победный гол на счету нападающего Василия Глотова.

КХЛ. Регулярный чемпионат СКА (Санкт-Петербург) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) Голы: Шепелев — 1, 18:50 — 0:1. И. Демидов — 8 (Никишин, Воробьев), 25:12 — 1:1. Гутик — 12 (бол., Солянников, Шэн), 30:17 — 1:2. Галенюк — 2, 47:54 — 2:2. Глотов — 12 (Деанджело, Кузнецов), 60:38 — 3:2Вратари: Заврагин — МишуровБроски: 38 (8+18+11+1) — 23 (10+6+7+0)Штраф: 4 — 2

После этого матча СКА занимает 5-е место в таблице Запада с 48-ю очками в активе. «Адмирал» располагается на 6-й позиции Востока (42 балла).