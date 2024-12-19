ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эндрик«Реал» стал ловушкой для Эндрика: карьеру талантливого бразильца спасет только переход в другой клуб
    Все новости спорта

    Канарейкин подверг критике легионеров «Спартака»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак
    Заслуженный тренер России Федор Канарейкин высказался об игре «Спартака» в этом сезоне.

    «Спартак»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Спартак»

    «Если взять позицию пяти спартаковских легионеров, то Ружичка — это один игрок, который соответствует этой позиции. Остальные у меня вызывают большие вопросы: защитник Чайковски, вратарь Рибар. В этом году не прогрессируют они.

    Если взять всю эту группу легионеров, то это большое подспорье "Спартака", которое не работает. Сейчас уже на флажке происходят эти изменения — они правильные и уже давно назревшие. Лучше дать работать молодым русским ребятам, которые будут прогрессировать и работать во благо Спартака», — приводит слова Канарейкина «Спорт-Экспресс».

    После 35 игр «Спартак» набрал 50 очков и идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Зацепится ли АПОЭЛ за 1/8 финала Лиги конференций?
  • АПОЭЛ — «Астана». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Сумеют ли манкунианцы переиграть «шпор»?
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • «Интер» учинит разгром фриуланцам
  • «Интер» — «Удинезе». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.69
  • Экспресс дня 19 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч АПОЭЛ — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Интер — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Челси — Шемрок Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  3.61
  • Экспресс дня 20 декабря
  • Завтра в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Жирона — Вальядолид
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие