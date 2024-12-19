Канарейкин подверг критике легионеров «Спартака»

Заслуженный тренер Россиивысказался об игрев этом сезоне.

«Если взять позицию пяти спартаковских легионеров, то Ружичка — это один игрок, который соответствует этой позиции. Остальные у меня вызывают большие вопросы: защитник Чайковски, вратарь Рибар. В этом году не прогрессируют они.

Если взять всю эту группу легионеров, то это большое подспорье "Спартака", которое не работает. Сейчас уже на флажке происходят эти изменения — они правильные и уже давно назревшие. Лучше дать работать молодым русским ребятам, которые будут прогрессировать и работать во благо Спартака», — приводит слова Канарейкина «Спорт-Экспресс».

После 35 игр «Спартак» набрал 50 очков и идет на втором месте в турнирной таблице Западной конференции.