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    «Чикаго» — «Вашингтон»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Хоккей НХЛ Чикаго Блэкхоукс Вашингтон Кэпиталз Прогнозы на НХЛ
    В матче регулярного чемпионата НХЛ сойдутся «Чикаго Блэкхокс» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча состоится 18 декабря в 04:30 по московскому времени.

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    «Черные ястребы» в прошлом матче смогли прервать полосу неудач. На своей арене команда переиграла «Айлендерс» 5:3, взяв тем самым реванш за недавнюю обиду. В турнирной таблице это ничего глобально не изменило. Однако теперь в активе «Чикаго» 22 очка.

    «Вашингтон» распрощался со своей победной серией. В прошлом матче гости проиграли на выезде «Далласу» 1:3. До этого «Кэпиталз» выиграли 4 раза подряд. Это дало им небольшой запас в турнирной таблице, благодаря которому команда по-прежнему остается лидером таблицы Востока с 44 очками.

    Прогнозы и ставки

    Аналитики ждут от «Вашингтона» победу. По крайней мере у букмекеров гости позиционируют в качестве фаворита.

    • Коэффициенты на победу в основное время составляют 3.35 и 1.92 соответственно. С учетом овертайма и серии буллитов цифры составляют 2.50 и 1.53.

    • Редакция LiveSport.Ru выпустила прогноз, в котором она представила пару ставок на фаворита.

    • ИИ предсказал разгромную победу «Чикаго» со счетом 5:2.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Чикаго» — «Вашингтон» смотрите на LiveCup.Run. На сайте доступны все важные спортивные события.

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