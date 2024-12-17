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    Тамбиев — о победе «Адмирала»: По многим моментам играли по счету, на результат

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Амур
    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (4:1).

    Леонид Тамбиев — главный тренер «Адмирала»
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    Леонид Тамбиев — главный тренер «Адмирала»

    «Сложный матч, слабое наше начало игры. Удаление, получили гол, но потом пришли в себя. Сравняли, хорошо, что в конце периода забили второй гол и ушли на перерыв, ведя в счёте. По многим моментам играли по счёту, на результат, по времени на табло.

    Во втором периоде хорошая реализация голевых моментов, их не так много у нас было. "Амур" где-то владел инициативой, а третий период сыграли по счёту целиком. Хотя были и ошибки, но нас здорово подчистил Мишуров. Наших болельщиков с победой, их было слышно, спасибо им за поддержку. Мощный десант из Владивостока был», — цитирует Тамбиева пресс-служба КХЛ.

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    • После этого матча «Адмирал» занимает 5-е место в таблице Востока с 41-м очком в активе. В следующем поединке команда встретится с московским «Динамо» 19-го декабря.

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