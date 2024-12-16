В «Ак Барсе» подтвердили интерес к Эрику О'Деллу

Главный тренерзаявил, что казанский клуб заинтересован в приобретении нападающего московского

«Приближается дедлайн трансферного окна в КХЛ? Рынок не такой богатый в плане выбора. Не мы одни хотим усилиться, работа ведётся. Ранее мы озвучивали, какую позицию хотим закрыть. Если будет конкретика — вы обо всём узнаете.

Интерес к Эрику О'Деллу? Он есть в нашем списке, но преждевременно о чём-то говорить», — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось о том, что руководство московского «Динамо» расторгнет контракт с канадским нападающий. Затем О'Делл перейдет в «Ак Барс».

В нынешнем сезоне форвард провел за «бело-голубых» 14 матчей, забросил 2 шайбы и сделал 4 голевые передачи.