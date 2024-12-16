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    В «Ак Барсе» подтвердили интерес к Эрику О'Деллу

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Ак Барс
    Главный тренер «Ак Барс» Анвар Гатиятулин заявил, что казанский клуб заинтересован в приобретении нападающего московского «Динамо» Эрика О'Делла.

    Эрик О'Делл может перейти в «Ак Барс»
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    Эрик О'Делл может перейти в «Ак Барс»

    «Приближается дедлайн трансферного окна в КХЛ? Рынок не такой богатый в плане выбора. Не мы одни хотим усилиться, работа ведётся. Ранее мы озвучивали, какую позицию хотим закрыть. Если будет конкретика — вы обо всём узнаете.

    Интерес к Эрику О'Деллу? Он есть в нашем списке, но преждевременно о чём-то говорить», — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.

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    • Ранее сообщалось о том, что руководство московского «Динамо» расторгнет контракт с канадским нападающий. Затем О'Делл перейдет в «Ак Барс».

    В нынешнем сезоне форвард провел за «бело-голубых» 14 матчей, забросил 2 шайбы и сделал 4 голевые передачи.

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