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    Беларусь разобралась со сборной мира КХЛ в матче Кубка Первого канала

    Беларусь — сборная мира КХЛ: счет матча 6:1, обзор голов

    Хоккей Кубок Первого канала Сборная Белоруссии
    В матче Кубка Первого канала сборная Беларуси разгромила сборную мира КХЛ со счетом 6:1.

    сборная Беларуси
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    сборная Беларуси

    В составе победителей шайбы забросили Егор Бориков, Андрей Белевич (дважды), Владимир Алистров, Сергей Кузнецов и Роман Горбунов. За проигравших точный бросок на счету Джека Родевальда.

    Кубок Первого канала
    Беларусь — Сборная мира КХЛ — 6:1 (1:0, 4:1, 1:0)
    Голы: Бориков — 2 (Сапего, Скоренов), 17:53 — 1:0. Белевич — 1 (Мороз), 21:21 — 2:0. Родуолд — 1 (бол., Н. Меркли, Шулак), 30:28 — 2:1. Белевич — 2 (Фальковский, Мороз), 30:52 — 3:1. Алистров — 1, 39:48 — 4:1. Кузнецов — 1 (Усов, И. Сушко), 39:55 — 5:1. Горбунов — 1 (бол.), 58:38 — 6:1Вратари: Кульбаков — МискаШтраф: 10 — 10Броски: 39 (17+14+8) — 30 (7+12+11)

    Сборная Беларуси в итоге с 7 очками стала второй, а сборная мира КХЛ с тремя баллами третьей.

    Напомним, что «Россия 25» досрочно выиграла турнир.

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