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    СКА сообщил о возвращении на «СКА-Арену»

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    Санкт-петербургский СКА объявил о возвращении на «СКА-Арену».

    «СКА Арена»
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    «СКА Арена»

    «Следующие матчи — на "СКА-Арене".

    С 17 декабря СКА будет играть на самой большой хоккейной арене в мире. Больше крутой атмосферы и больше болельщиков!», — говорится в сообщении санкт-петербургского клуба.

    В ближайшем домашнем матче СКА встретится на своем льду с ярославским «Локомотивом». Игра пройдет 17 декабря.

    В июне на «СКА-Арене» произошел пожар, в результате чего были повреждены чаша стадиона и трибуны. После этого клуб объявил, что будет проводить домашние матчи в сезоне 2024/25 в Ледовом дворце.

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