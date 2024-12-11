СКА сообщил о возвращении на «СКА-Арену»

Санкт-петербургскийобъявил о возвращении на «СКА-Арену».

«Следующие матчи — на "СКА-Арене".

С 17 декабря СКА будет играть на самой большой хоккейной арене в мире. Больше крутой атмосферы и больше болельщиков!», — говорится в сообщении санкт-петербургского клуба.

В ближайшем домашнем матче СКА встретится на своем льду с ярославским «Локомотивом». Игра пройдет 17 декабря.

В июне на «СКА-Арене» произошел пожар, в результате чего были повреждены чаша стадиона и трибуны. После этого клуб объявил, что будет проводить домашние матчи в сезоне 2024/25 в Ледовом дворце.

«СКА-Арена», сданная в эксплуатацию в 2023 году, вмещает 21 500 зрителей.