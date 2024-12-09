НХЛ. «Рейнджерс» уступил «Сиэтлу», «Тампа-Бэй» победила «Ванкувер», «Филадельфия» проиграла «Юте»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ

«Рейнджерс» — «Сиэтл» — 5:7

Российский нападающий хозяев Артемий Панарин сделал две результативные передачи.

«Сиэтл» (29 очков) поднялся на десятое место в Западной конференции НХЛ. «Рейнджерс» (29) идут седьмыми на «Востоке».

НХЛ «Рейнджерс» — «Сиэтл» — 5:7 (1:0, 2:4, 2:3) Голы: Смит — 5 (Миллер, Зибанежад), 3:38 — 1:0. Бьоркстранд — 8 (бол., Стивенсон, Бенайерс), 21:46 — 1:1. Хытил — 5 (Какко, Куилль), 22:50 — 2:1. Трочек — 8 (бол., Фокс), 24:47 — 3:1. Танев — 7 (Стивенс, Картье), 34:06 — 3:2. Толванен — 8 (Бьоркстранд, Райт), 35:34 — 3:3. Бьоркстранд — 9 (Монтур, Толванен), 39:24 — 3:4. Данн — 3 (Бураковски, Стивенсон), 41:00 — 3:5. Райт — 7 (Толванен, Бьоркстранд), 51:13 — 3:6. Миллер — 2 (Панарин, Фокс), 52:27 — 4:6. Лафренье — 9 (Трочек, Панарин), 54:57 — 5:6. Гурд — 5 (п.в., Бенайерс, Олексяк), 58:14 — 5:7Вратари: Куик (57:47 — 58:14, 58:24) — ГрубауэрШтраф: 4 — 4Броски: 36 (12+12+12) — 22 (6+11+5)

«Рейнджерс» — «Сиэтл» — 5:7

«Ванкувер» — «Тампа-Бэй» — 2:4

В составе «Лайтнинг» 3 (1+2) очка набрал Никита Кучеров.

«Тампа» с 30 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Ванкувер» с 32 очками — на шестой строчке «Запада».

НХЛ «Ванкувер» — «Тампа-Бэй» — 2:4 (1:0, 0:2, 1:2) Голы: Хьюз — 7 (Сутер), 16:08 — 1:0. Кучеров — 13 (Макдона, Пойнт), 24:40 — 1:1. Пойнт — 17 (бол., Кучеров, Хедман), 26:29 — 1:2. Шервуд — 8 (Майерс, Рятю), 44:52 — 2:2. Гюнцель — 12 (бол., Кучеров, Пойнт), 56:04 — 2:3. Пойнт — 18 (п.в.), 59:42 — 2:4Вратари: Ланкинен (57:54 — 59:42) — ВасилевскийШтраф: 8 — 6Броски: 25 (8+5+12) — 32 (6+18+8)

«Ванкувер» — «Тампа-Бэй» — 2:4

«Оттава» — «Айлендерс» — 2:4

Вратарь Илья Сорокин отразил 29 бросков из 31.

«Айлендерс» с 29 очками занимают девятое место в Восточной конференции, «Оттава» с 26 очками — на 12-й строчке.

НХЛ «Оттава» — «Айлендерс» — 2:4 (1:2, 1:0, 0:2) Голы: Годетт — 13 (Грегор, Штюцле), 5:37 — 1:0. Ли — 12 (бол., Добсон, Палмиери), 12:27 — 1:1. Маклин — 2 (Чоловски, Энгвалль), 14:48 — 1:2. Норрис — 12 (бол., Батерсон, Штюцле), 20:37 — 2:2. Палмиери — 11 (бол., Ли, Добсон), 53:46 — 2:3. Хорват — 7 (п.в.), 59:09 — 2:4Вратари: Форсберг (57:02 — 58:23, 58:40 — 59:09, 59:29 — 59:53) — СорокинШтраф: 4 — 6Броски: 31 (12+7+12) — 13 (5+5+3)

«Оттава» — «Айлендерс» — 2:4

«Виннипег» — «Коламбус» — 1:4

В составе «Блю Джэкетс» отличился Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко сделал результативную передачу.

«Коламбус» с 27 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Виннипег» с 40 очками — на второй строчке «Запада».

НХЛ «Виннипег» — «Коламбус» — 1:4 (0:0, 1:1, 0:3) Голы: Коннор — 15 (бол., Моррисси, Шайфли), 31:51 — 1:0. Воронков — 7 (бол., Марченко, Веренски), 33:53 — 1:1. К. Джонсон — 7 (Монахэн, ван Римсдайк), 47:15 — 1:2. К. Джонсон — 8 (ван Римсдайк, Проворов), 49:42 — 1:3. Керали — 3 (п.в.), 58:38 — 1:4Вратари: Комри (56:20 — 58:38) — МерзликинсШтраф: 6 — 10Броски: 25 (6+8+11) — 28 (12+7+9)

«Виннипег» — «Коламбус» — 1:4

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Нью-Джерси» — «Колорадо» — 0:4

НХЛ «Нью-Джерси» — «Колорадо» — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) Голы: Колтон — 9 (Миттельштадт, Ничушкин), 4:07 — 0:1. О`Коннор — 4 (де Хаан, Кивиранта), 14:52 — 0:2. Лехконен — 7 (Миттельштадт), 34:36 — 0:3. Келли — 2 (п.в., Рантанен, де Хаан), 56:05 — 0:4Вратари: Аллен (53:36 — 56:05) — УэджвудШтраф: 4 — 6Броски: 25 (10+2+13) — 23 (8+10+5)

«Нью-Джерси» — «Колорадо» — 0:4

«Филадельфия» — «Юта» — 2:4

НХЛ «Филадельфия» — «Юта» — 2:4 (0:0, 2:3, 0:1) Голы: Карконе — 2 (Бортуццо), 27:01 — 0:1. Фараби — 4 (Силер, Конекны), 27:20 — 1:1. Вялимяки — 1 (Сергачев, Кули), 29:42 — 1:2. Типпетт — 8 (Силер, Мичков), 33:34 — 2:2. Кули — 7 (бол., Гюнтер, Келлер), 35:30 — 2:3. Стенлунд — 3 (мен.), 55:43 — 2:4Вратари: Эрссон (56:55 — 57:44, 58:05) — СтауберШтраф: 18 — 6Броски: 23 (7+9+7) — 25 (12+8+5)

«Филадельфия» — «Юта» — 2:4

«Даллас» — «Калгари» — 6:2

У «Старз» российский защитник Илья Любушкин отдал голевую передачу на 8-й минуте 2-го периода. За 27 матчей 30-летний хоккеист набрал 7 (0+7) очков.

В составе «Флэймз» нападающий Андрей Кузьменко и защитник Даниил Мироманов отличились результативными пасами на 17-й минуте 2-го периода.

«Даллас» с 34 очками за 27 матчей занимает 5-е место в Западной конференции, «Калгари» набрал 31 очко в 28 встречах и идет 9-м.

НХЛ «Даллас» — «Калгари» — 6:2 (1:1, 1:1, 4:0) Голы: Юбердо — 9 (Кадри), 1:00 — 0:1. Джонстон — 6 (мен.), 4:26 — 1:1. Робертсон — 6 (Бек, Любушкин), 27:47 — 2:1. Зари — 6 (Мироманов, Кузьменко), 36:08 — 2:2. Хинтц — 11 (Линделл, Робертсон), 45:13 — 3:2. Стил — 3 (Бенн), 52:01 — 4:2. Харли — 3 (Лундквист, Бек), 53:02 — 5:2. Харли — 4 (Марчмент, Дюшен), 59:02 — 6:2Вратари: Эттингер — ВольфШтраф: 6 — 8Броски: 28 (12+7+9) — 31 (5+14+12)