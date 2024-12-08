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    «Монреаль» — «Вашингтон»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Монреаль Канадиенс Прогнозы на НХЛ
    В рамках поединка регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль» примет «Вашингтон» 08 декабря 03:00 по мск на ледовой арене «Белл Центр».

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    «Монреаль» выиграл две встречи подряд, обыграв «Нэшвилл» и «Айлендерс». Однако это не сильно повлияло на его турнирное положение. Канадский коллектив остался на дне таблицы Восточной конференции.

    «Вашингтон» за последние две недели смог взобраться на вершину таблицы, набрав 38 очков. В последнем поединке «Кэпиталз» обыграли со счетом 3:1 другого представителя Канады — «Торонто». Для гостей это был 16-й положительный результат в сезоне.

    Прогнозы и ставки

    Разберем, какие коэффициенты предлагают букмекеры, на что предлагают ставить эксперты.

    • Аналитики сайта LiveSport.Ru в своем прогнозе ставят на «Вашингтон». Они предлагают две ставки с коэффициентами 2.14. и 2.20.

    • «Вашингтон» — фаворит встречи. Коэффициенты на победу команд в основное время 2.90 и 2.04 соответственно. С учетом ОТ и буллитов цифры меняются на 2.20 и 1.66.

    • Прогноз от ИИ: матч будет результативным и завершится со счетом 3:2 в пользу «Монреаля».

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Монреаль» — «Вашингтон» смотрите на LiveCup.Run. Сайт также предлагает следить за другими событиями НХЛ онлайн.

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