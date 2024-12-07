07 декабря в 03:00 по Москве в рамках регулярного чемпионата НХЛ сыграют

Соперники являются соседями по турнирной таблице Восточной конференции. После 25 матчей «Торонто» с 34 очками занимает 4-е место, а «Вашингтон», имея на 2 пункта больше, находится на 1-й позиции.

Хозяева идут на серии из трех побед — 5:3 с «Тампой», 4:1 с «Чикаго», 3:2 с «Нэшвиллом». «Вашингтон» в овертайме проиграл «Сан-Хосе», прервав тем самым свою серию из четырех побед, в рамках которой гости обыграли «Нью-Джерси», «Флориду», «Айлендерс» и «Тампу».

Прогнозы и ставки

Разберем котировки букмекеров и прогнозы экспертов.

2.05 и 2.85 дают букмекеры на победу команд в матче без учета ОТ и буллитов. С учетом этих этапов игры цифры меняются на 1.67 и 2.19 соответственно.

и дают букмекеры на победу команд в матче без учета ОТ и буллитов. С учетом этих этапов игры цифры меняются на и соответственно. По прогнозу искусственного интеллекта «Торонто» одержит крупную победу со счетом 4:0.

Несмотря на то, что «Торонто» обыграл «Вашинтон» у себя дома 4 раза подряд, аналитики LiveSport.Ru с оптимизмом смотрят в сторону «Вашингтона». Ставки на тотал и победителя матча можно узнать в прогнозе.

Где смотреть матч

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