«Салават Юлаев» — «Трактор»: счет матча 4:1, обзор голов

«Салават Юлаев» Фото: globallookpress.com
В составе победителей шайбы забросили Владислав Ефремов, Михаил Науменков, Джош Ливо и Шелдон Ремпал. Челябинцы ответили только заброшенной шайбой престижа Никиты Тертышного.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
Голы: Ефремов — 2 (Комаров, Набиев), 5:17 — 1:0. Науменков — 2 (Ян, Василевский), 10:37 — 2:0. Тертышный — 6 (Кадейкин, Шабанов), 17:25 — 2:1. Ливо — 15 (бол., Ремпал, Хмелевский), 39:56 — 3:1. Ремпал — 12, 50:31 — 4:1Вратари: Самонов — Мыльников (Фукале, 10:37)Штраф: 10 — 6Броски: 25 (9+10+6) — 40 (13+14+13)
«Салават Юлаев» с 44 очками занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Трактор» с 46 очками идет первым.