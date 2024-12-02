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    Константин Тюкавин«Ахмат» — «Динамо». Онлайн
  • 19:19
    • «Салават Юлаев» разобрался с «Трактором» в КХЛ
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    «Салават Юлаев» разобрался с «Трактором» в КХЛ

    «Салават Юлаев» — «Трактор»: счет матча 4:1, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в родных стенах переиграл «Трактор» со счетом 4:1.

    «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев»

    В составе победителей шайбы забросили Владислав Ефремов, Михаил Науменков, Джош Ливо и Шелдон Ремпал. Челябинцы ответили только заброшенной шайбой престижа Никиты Тертышного.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
    Голы: Ефремов — 2 (Комаров, Набиев), 5:17 — 1:0. Науменков — 2 (Ян, Василевский), 10:37 — 2:0. Тертышный — 6 (Кадейкин, Шабанов), 17:25 — 2:1. Ливо — 15 (бол., Ремпал, Хмелевский), 39:56 — 3:1. Ремпал — 12, 50:31 — 4:1Вратари: Самонов — Мыльников (Фукале, 10:37)Штраф: 10 — 6Броски: 25 (9+10+6) — 40 (13+14+13)

    «Салават Юлаев» с 44 очками занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Трактор» с 46 очками идет первым.

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