Кузнецов оценил игру «Вашингтона» в нынешнем сезоне НХЛ

Нападающийвысказался об игрев нынешнем сезоне НХЛ.

«Похоже, у них очень хорошая оборона, где собраны солидные игроки. Оба вратаря играют превосходно. С таким фундаментом возможно построение гораздо более успешной атакующей игры.

Карбери знает, как донести детали до игроков. Я видел, как он давал игрокам возможность ошибаться не один раз, но в конечном итоге они понимали, что от них требуется. Спенсер очень доверяет игрокам», — приводит слова Кузнецова RG.

«Вашингтон» занимает 3-е место в таблице Восточной конференции с 31-м очком в активе. Напомним, что Кузнецов выступал за «столичных» на протяжении 11-и сезонов.