НХЛ. «Миннесота» взяла верх над «Баффало», «Рейнджерс» обыграл «Каролину», «Детройт» — «Калгари»

«Баффало» — «Миннесота» — 0:1
НХЛ
«Баффало» — «Миннесота» — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Голы: Капризов — 14 (Эрикссон Эк, Болди), 6:55 — 0:1Вратари: Луукконен (57:27) — ГуставссонШтраф: 0 — 4Броски: 39 (16+9+14) — 29 (4+11+14)
«Каролина» — «Рейнджерс» — 4:3
НХЛ
«Каролина» — «Рейнджерс» — 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)
Голы: Друри — 3 (Нечас, Орлов), 4:53 — 1:0. Бродзински — 2 (Веси, Линдгрен), 17:38 — 1:1. Джарвис — 6 (бол., Нечас, Ахо), 21:13 — 2:1. Берард — 1 (Куилль, Джонс), 29:13 — 2:2. Эдстрем — 2 (Смит, Фокс), 38:49 — 2:3. Котканиеми — 3 (Робинсон, Гостисбеер), 49:54 — 3:3. Блэйк — 7 (бол., Друри, Рословик), 52:01 — 4:3Вратари: Мартин — Шестеркин (57:42)Штраф: 4 — 8Броски: 30 (12+9+9) — 22 (11+5+6)
«Нью-Джерси» — «Сент-Луис» — 0:3
НХЛ
«Нью-Джерси» — «Сент-Луис» — 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)
Голы: Томас — 2 (Бучневич, Фолк), 0:09 — 0:1. Холлоуэй — 5 (Саад), 6:23 — 0:2. Холлоуэй — 6 (Нейберс), 16:05 — 0:3Вратари: Маркстрем — БиннингтонШтраф: 8 — 8Броски: 31 (7+11+13) — 20 (10+1+9)
«Коламбус» — «Монреаль» — 3:4 ОТ
НХЛ
«Коламбус» — «Монреаль» — 3:4 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Оливье — 7 (Веренски, Эштон-Риз), 9:08 — 1:0. Слафковски — 2, 13:00 — 1:1. Чинахов — 7 (Фантилли, К. Джонсон), 24:27 — 2:1. Кофилд — 13 (бол., Слафковски), 26:34 — 2:2. Хейнеман — 5 (Эванс, Армиа), 48:24 — 2:3. Веренски — 7 (Северсон, Воронков), 52:22 — 3:3. Сузуки — 8 (Хатсон), 60:44 — 3:4Вратари: Мерзликинс — ПримоШтраф: 11 — 13Броски: 24 (9+6+9+0) — 23 (8+7+5+3)
«Детройт» — «Калгари» — 2:1 ОТ
НХЛ
«Детройт» — «Калгари» — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Голы: Дебринкэт — 9 (бол., Расмуссен, Раймонд), 6:33 — 1:0. Зари — 5 (бол., Уигар, Шарангович), 57:12 — 1:1. Раймонд — 6 (бол., Дебринкэт, Зайдер), 63:35 — 2:1Вратари: Тэлбот — ВладаржШтраф: 8 — 8Броски: 27 (8+10+8+1) — 25 (7+5+12+1)
«Флорида» — «Торонто» — 5:1
НХЛ
«Флорида» — «Торонто» — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Голы: Барков — 5 (бол., Экблад, Верхэге), 4:46 — 1:0. Самоскевич — 4 (Луостаринен), 5:36 — 2:0. Райнхарт — 17 (мен., Барков), 37:04 — 3:0. Марнер — 9 (бол.), 38:31 — 3:1. Верхэге — 6 (бол., Беннетт, Родригес), 54:37 — 4:1. Беннетт — 10 (п.в., Верхэге, Ткачак), 58:32 — 5:1Вратари: Бобровский — Столарц (56:47 — 58:32)Штраф: 6 — 10Броски: 24 (10+9+5) — 24 (9+10+5)
«Айлендерс» — «Бостон» — 3:6
НХЛ
«Айлендерс» — «Бостон» — 3:6 (1:2, 2:1, 0:3)
Голы: Маршан — 7 (Э. Линдхольм), 0:57 — 0:1. Маршан — 8 (Бразо, Э. Линдхольм), 6:31 — 0:2. Цыплаков — 3 (Нельсон), 12:50 — 1:2. Нельсон — 9 (Цыплаков, Джордж), 28:52 — 2:2. Гики — 2 (Заха, Пастрняк), 31:59 — 2:3. Нельсон — 10 (Пулок, Хорват), 39:52 — 3:3. Заха — 4 (Пик, Пастрняк), 50:48 — 3:4. Заха — 5 (Пастрняк, Задоров), 53:23 — 3:5. Задоров — 1 (п.в., Э. Линдхольм), 57:58 — 3:6Вратари: Сорокин (56:09 — 57:58) — КорписалоШтраф: 0 — 2Броски: 24 (8+6+10) — 21 (9+5+7)
«Питтсбург» — «Ванкувер» — 5:4
НХЛ
«Питтсбург» — «Ванкувер» — 5:4 (4:1, 1:1, 0:2)
Голы: Лизотт — 3 (Ши, О`Коннор), 3:59 — 1:0. Рятю — 2 (Сассон), 8:52 — 1:1. Ракелль — 8 (Раст, Петтерссон), 12:53 — 2:1. Хэйс — 4 (бол., Малкин, Карлссон), 15:14 — 3:1. Раст — 6 (Кросби, Карлссон), 17:41 — 4:1. Раст — 7 (Кросби, Карлссон), 23:40 — 5:1. Сутер — 7 (Хьюз, Гронек), 33:40 — 5:2. Хьюз — 5 (Петтерссон), 40:40 — 5:3. Петтерссон — 7 (Гарлэнд, Хьюз), 58:14 — 5:4Вратари: Джерри — Шилов (57:26 — 58:14, 58:36)Штраф: 2 — 8Броски: 23 (10+8+5) — 29 (10+6+13)
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон» — 4:5
НХЛ
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон» — 4:5 (2:0, 1:2, 1:3)
Голы: Пойнт — 13 (Гюнцель), 3:58 — 1:0. Пойнт — 14 (бол., Кучеров, Хедман), 12:27 — 2:0. Манджапане — 5 (Эллер, Лапьер), 30:31 — 2:1. Протас — 8 (мен., Уилсон), 32:29 — 2:2. Эйссимонт — 2 (Гиргенсонс), 39:16 — 3:2. Строум — 7 (Рэддиш, Протас), 41:37 — 3:3. Пойнт — 15, 47:25 — 4:3. Карлсон — 3, 50:30 — 4:4. Уилсон — 7 (бол., Чикран, Строум), 56:34 — 4:5Вратари: Василевский (58:47) — Линдгрен (30:18 — 30:31)Штраф: 11 — 11Броски: 28 (8+9+11) — 32 (9+10+13)
«Нэшвилл» — «Филадельфия» — 2:3 ОТ
НХЛ
«Нэшвилл» — «Филадельфия» — 2:3 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Йоси — 5 (Каррье), 6:17 — 1:0. Лотон — 3 (Пелинг), 12:46 — 1:1. О`Райлли — 4 (Нюквист, Шей), 16:18 — 2:1. Фрост — 3 (Санхейм, Кутюрье), 59:48 — 2:2. Кутюрье — 6 (Конекны, Ристолайнен), 62:31 — 2:3Вратари: Сарос — Колосов (57:14 — 59:06, 59:13 — 59:48)Штраф: 6 — 6Броски: 27 (10+9+6+2) — 23 (6+7+9+1)
«Чикаго» — «Даллас» — 6:2
НХЛ
«Чикаго» — «Даллас» — 6:2 (2:0, 4:1, 0:1)
Голы: Холл — 3 (Курашев, Мартинес), 0:17 — 1:0. Холл — 4 (Донато), 5:43 — 2:0. Бедард — 4 (бол., Бертуцци), 20:41 — 3:0. Терявяйнен — 6 (Бертуцци, Броди), 23:06 — 4:0. Блэкуэлл — 2 (Хейсканен, Бурк), 23:41 — 4:1. Холл — 5 (Смит, Марун), 28:42 — 5:1. Кревье — 1 (Михеев), 33:18 — 6:1. Дюшен — 12 (бол., Джонстон, Робертсон), 53:43 — 6:2Вратари: Мразек — ДесмитШтраф: 8 — 4Броски: 26 (10+10+6) — 27 (9+11+7)
«Колорадо» — «Вегас» — 2:1 Б
НХЛ
«Колорадо» — «Вегас» — 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Дорофеев — 12 (Барбашев, Пьетранджело), 33:09 — 0:1. Ничушкин — 2, 33:42 — 1:1. Победный буллит: НичушкинВратари: Георгиев — ХиллШтраф: 2 — 4Броски: 34 (6+11+14+3) — 19 (10+4+5+0)
«Лос-Анджелес» — «Виннипег» — 4:1
НХЛ
«Лос-Анджелес» — «Виннипег» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Голы: Копитар — 7 (бол., Кемпе, Лафферье), 1:52 — 1:0. Дано — 2 (Тюркотт, Лафферье), 27:10 — 2:0. Виларди — 9 (бол., Элерс, Коннор), 29:12 — 2:1. Фиала — 8 (Кларк, Эдмундсон), 45:21 — 3:1. Кемпе — 11 (п.в., Копитар, Гавриков), 57:04 — 4:1. Нереализованный буллит: Купари (Виннипег), 22:58Вратари: Риттих — Хеллибак (56:38 — 57:04)Штраф: 8 — 6Броски: 34 (13+11+10) — 14 (5+7+2)
«Сиэтл» — «Анахайм» — 2:5
НХЛ
«Сиэтл» — «Анахайм» — 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)
Голы: Ватрано — 4 (Терри), 8:23 — 0:1. Лисон — 3 (Готье, Лундестрем), 12:43 — 0:2. Толванен — 6 (Гурд, Танев), 16:34 — 1:2. Бьоркстранд — 5 (Райт), 28:58 — 2:2. Киллорн — 4 (Зеграс), 30:02 — 2:3. Готье — 3 (бол., Минтюков), 39:23 — 2:4. Зеграс — 4 (Киллорн, Мактавиш), 53:55 — 2:5Вратари: Даккорд (55:03) — ГибсонШтраф: 6 — 22Броски: 45 (15+10+20) — 34 (13+8+13)
«Сан-Хосе» — «Оттава» — 3:4
НХЛ
«Сан-Хосе» — «Оттава» — 3:4 (0:2, 1:1, 2:1)
Голы: Годетт — 10 (Штюцле, Ткачак), 4:35 — 0:1. Норрис — 9 (бол., Батерсон, Штюцле), 13:56 — 0:2. Ферраро — 1 (У. Смит, Костин), 29:19 — 1:2. Клевен — 1 (Жиру), 35:22 — 1:3. Селебрини — 7 (Эклунд, Уолман), 44:48 — 2:3. У. Смит — 3 (бол., Зеттерлунд, Лильегрен), 52:32 — 3:3. Годетт — 11 (Штюцле, Ткачак), 55:48 — 3:4Вратари: Блэквуд (57:54) — УльмаркШтраф: 4 — 4Броски: 39 (12+12+15) — 11 (4+6+1)