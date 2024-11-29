В «Металлурге» прокомментировали переход Башкирова в «Авангард»

Спортивный директорвысказался об обмене с, в результате которого нападающийперешел в стан омичей.

«Обмен Данила Башкирова — шаг сложный, но в то же время необходимый, как игроку, так и команде. Я знаю Данила как игрока мастеровитого, способного решить эпизод в свою пользу несколькими эффективными действиями, но в "Металлурге" он не смог до конца реализовать свой потенциал. Вдобавок в последнем отрезке чемпионата хорошо проявили себя молодые воспитанники нашей системы, они буквально зубами цепляются за место в составе.

Поэтому вместе со стороной игрока мы пошли на обмен, вторым участником которого стал "Авангард". Уверены, что этот шаг пойдёт на пользу и нам, и самому Даниле, который сможет перезагрузить себя.

В то же время, безусловно, вместе с тренерским штабом и руководством клуба мы продолжаем вести работу по усилению состава "Металлурга" и рассматриваем различные варианты, ищем оптимальные и перспективные сочетания, которые могут нас устроить», — приводит слова Бирюкова пресс-служба «Металлурга».

В нынешнем сезоне Башкиров провел за «Металлург» 18 матчей, забросил 2 шайбы и сделал 2 голевые передачи при показателе полезности «+3».