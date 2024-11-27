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    Канарейкин считает, что «Авангард» находится не на своем месте

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард
    Заслуженный тренер России Федор Канарейкин высказался об игре «Авангарда» в нынешнем сезоне КХЛ.

    Сергей Звягин — исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда»
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    Сергей Звягин — исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда»

    «Могу сказать, что "Авангард" не на своём месте находится. То, что происходило в клубе, трудно назвать словом "дисциплина". Не удаётся работать на результат команды. Клуб, очевидно, нуждался в перестройке. Мы видим, что всё латалось по ходу сезона, возвращались игроки, с которыми расставались после прошлого сезона.

    В экстренном порядке искали выход из сложившейся ситуации, перетрясли абсолютно всё. Теперь вот заход нового тренера. Будем наблюдать за ситуацией дальше», — цитирует Канарейкина «ВсеПроСпорт».

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    • «Авангард» занимает 8-е место в таблице Востока с 28-ю очками в активе. Ранее сообщалось о том, что канадский специалист Ги Буше в ближайшее время возглавит омскую команду.

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