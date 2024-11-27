2-й таймЛиверпуль — РеалОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Луис Диас«Ливерпуль» — «Реал». Онлайн
  • 22:29
    • «Ростов» прошел по сумме двух матчей «Спартак» в Кубке России
  • 20:09
    • «Зенит» победил «Ахмат» в ответной игре Кубка России
  • 18:26
    • Ги Буше станет тренером «Авангарда»
    Все новости спорта

    Гатиятулин о победе «Ак Барса»: Ребята молодцы, на характере сыграли

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи Ак Барс
    Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (3:2 ОТ).

    Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса»

    «Ноябрь у нас энергозатратный месяц: 11 матчей уже провели, а месяц ещё не закончился. Нагрузка выпадает, особенно на лидеров. Где-то провели достаточно атак, но не хватало свежести в завершении, хладнокровия. Тем не менее, ребята молодцы, на характере сыграли. Самоотверженно в меньшинстве, забили гол в большинстве. Рады победе.

    Отсутствие Коршкова? По составу принимаем решения, анализируя матчи, состояние команды и от этого отталкиваемся.

  • Победная серия «Спартака», прогресс московского «Динамо», активный рывок «Куньлуня»
  • КХЛ: обзор двенадцатой игровой недели
  • 25/11/2024

    • Состояние Билялова и Мифтахова? Ребята восстанавливаются. Тимур должен был сегодня сходить на обследование, результаты ещё не знаем. Амир также восстанавливается, состояние удовлетворительное, ждем», — цитирует Гатиятулина пресс-служба КХЛ.

    После этого матча «Ак Барс» занимает 3-е место в таблице Востока с 39-ю очками в активе. В следующем поединке казанцы сыграют против московского «Динамо» 3-го декабря.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Динамо» подойдет в ранге фаворита
  • «Локомотив» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.23
    •
  • «Рома» продолжит свою серию без побед?
  • «Тоттенхэм» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Челси» подтвердит статус фаворита?
  • «Хайденхайм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.70
  • Экспресс дня 28 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Астана — Витория
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Будё-Глимт
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Андерлехт — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  3.20
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие