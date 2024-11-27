Гатиятулин о победе «Ак Барса»: Ребята молодцы, на характере сыграли

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(3:2 ОТ).

«Ноябрь у нас энергозатратный месяц: 11 матчей уже провели, а месяц ещё не закончился. Нагрузка выпадает, особенно на лидеров. Где-то провели достаточно атак, но не хватало свежести в завершении, хладнокровия. Тем не менее, ребята молодцы, на характере сыграли. Самоотверженно в меньшинстве, забили гол в большинстве. Рады победе.

Отсутствие Коршкова? По составу принимаем решения, анализируя матчи, состояние команды и от этого отталкиваемся.

Состояние Билялова и Мифтахова? Ребята восстанавливаются. Тимур должен был сегодня сходить на обследование, результаты ещё не знаем. Амир также восстанавливается, состояние удовлетворительное, ждем», — цитирует Гатиятулина пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Ак Барс» занимает 3-е место в таблице Востока с 39-ю очками в активе. В следующем поединке казанцы сыграют против московского «Динамо» 3-го декабря.