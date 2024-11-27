Епанчинцев: Здорово выжигали среднюю зону и многое не позволяли сопернику

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(2:0).

«Хорошая и нужная победа, а качество игры без шайбы было одним из лучших в сезоне. Здорово выжигали среднюю зону, многое не позволяли сопернику, ну и сами более-менее позиционно сыграли в атаке — не хватало последнего завершающего броска, здорово сыграл вратарь соперника. Моменты создавали хорошие, для результата этого хватило.

Пересматривали тот матч, и предыдущие игры соперника. У них строгая оборона, много блокированных бросков и здорово играют вратари. У нас и в первой игре с ними было предостаточно моментов, к сожалению, не смогли тогда переломить и выиграть матч. Сегодня получилось, прежде всего, забить и сыграть именно на ноль. Помогли вратарю, а вратарь помогал команде, это очень важно», — цитирует Епанчинцева пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Сибирь» занимает 9-е место в таблице Востока с 27-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против минского «Динамо» 2-го декабря.