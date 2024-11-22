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    Канарейкин — о травме Овечкина: Ему не 20 лет, когда все заживает быстро

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Заслуженный тренер России Федор Канарейкин высказался о травме нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, которую форвард получил во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Юты».

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Понятное дело, что сезон длинный, и Саша, конечно, восстановится. Хотелось бы, чтобы восстановление прошло как можно быстрее. Жалко одно — у него был такой хороший период в карьере, много забивал, да и в целом прекрасно выглядел на льду. Что делать, хоккей сопряжён с травмами.

    Безусловно, нельзя форсировать восстановление. Ему не 20 лет, когда всё заживает быстро. Здесь надо, чтобы всё хорошо прошло. Время есть, форму он наберёт. В этом сезоне он ещё обязательно будет забивать», — приводит слова Канарейкина «ВсеПроСпорт».

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    • Ранее сообщалось о том, что Овечкин пропустит из-за травмы от 4-х до 6-и недель. В нынешнем сезоне форвард провел 18 матчей за «Вашингтон», забросил 15 шайб и сделал 10 голевых передач.

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