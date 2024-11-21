В «Нефтехимике» объяснили решение расторгнуть контракт с Клоком

Генеральный директорназвал причины расторжения контракта с чешским защитником

«К большому сожалению, Лукаш Клок покидает наш клуб. Хотел бы внести ясность, причина его ухода — семейные обстоятельства. Накануне мы долго общались с Лукашем и поняли, что надо удовлетворить его просьбу. При этом договорились, что спортивные права остаются за нами.

За то время, что он играл в "Нефтехимике" Клок был важной частью нашего коллектива, пользовался огромным уважением среди коллег, любовью болельщиков.

Мы благодарим Лукаша, за его работу, профессионализм и самоотверженную игру в составе нашей команды. Желаем удачи, успехов и надеемся, что все у него будет хорошо!», — цитирует Ларионова пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Клок провел за «Нефтехимик» 27 матчей и отметился 7-ю голевыми передачами.