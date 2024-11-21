ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ХавиКого выберет Месси: Хави, Зидан и еще три тренера для «Интер Майами»
    Все новости спорта

    В «Нефтехимике» объяснили решение расторгнуть контракт с Клоком

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик
    Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов назвал причины расторжения контракта с чешским защитником Лукашом Клоком.

    Лукаш Клок
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лукаш Клок

    «К большому сожалению, Лукаш Клок покидает наш клуб. Хотел бы внести ясность, причина его ухода — семейные обстоятельства. Накануне мы долго общались с Лукашем и поняли, что надо удовлетворить его просьбу. При этом договорились, что спортивные права остаются за нами.

    За то время, что он играл в "Нефтехимике" Клок был важной частью нашего коллектива, пользовался огромным уважением среди коллег, любовью болельщиков.

  • Очередная тренерская отставка, беспроигрышная неделя ЦСКА, спад «Северстали»
  • КХЛ: обзор одиннадцатой игровой недели
  • 18/11/2024

    • Мы благодарим Лукаша, за его работу, профессионализм и самоотверженную игру в составе нашей команды. Желаем удачи, успехов и надеемся, что все у него будет хорошо!», — цитирует Ларионова пресс-служба клуба.

    В нынешнем сезоне Клок провел за «Нефтехимик» 27 матчей и отметился 7-ю голевыми передачами.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • ЦСКА готовится нанести поражение лидеру Востока
  • Трактор — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Сможет ли СКА вновь победить нижегородцев?
  • СКА — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • «Салават Юлаев» продлит серию с набранными очками?
  • «Лада» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.10
  • Экспресс дня 21 ноября
  • Сегодня в 20:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч СКА — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Монако — Брест
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Бавария — Аугсбург
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Рубин — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч ПСЖ — Тулуза
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Авангард — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Хетафе — Вальядолид
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Плимут — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие