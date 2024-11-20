Михайлов об игре ЦСКА: Видно, что команда подготовлена, есть хороший настрой

Двукратный олимпийский чемпионоценил игрув нынешнем сезоне.

«ЦСКА действительно в последнее время выглядит неплохо. Особенно физически. Видно, что команда подготовлена, есть хороший настрой. А так мало пропускает потому, что строго выполняет тренерскую установку и физически готова к сопротивлению. Это в начале сезона не было.

Надо готовиться к каждому матчу. Они же, кроме хоккея, ничем не занимаются. Поэтому от предстоящей встречи с "Трактором" жду хорошей и боевой игры», — приводит слова Михайлова «ВсеПроСпорт».

ЦСКА занимает 5-е место в таблице Западной конференции с 35-ю очками в активе. В следующем матче армейцы встретятся с «Трактором» 21-го ноября в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.