Грант о поражении «Авангарда»: Мы порой выглядели просто жалко сегодня

Защитниквысказался о крупном поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского(2:5).

«Мы порой выглядели просто жалко сегодня. Противник доминировал, не давал нам никаких шансов, мы допускали одну ошибку за другой, причём ошибки были простые. К нашему коллективу нет никаких претензий, у нас классная команда, просто почему-то мы сегодня оказались не готовы. Соперник вышел заряженным, а мы не нашли чем ответить.

К тренерскому штабу тоже нет никаких претензий, нас подготовили к матчу, и "Динамо" делало именно то, о чём нас предупреждали. Видимо, психологический момент сыграл роль, мы были не так голодны до победы», — передает слова Гранта Чемпионат.

После этого матча «Авангард» занимает 10-е место в таблице Востока с 22 очками в активе, отставая от зоны плей-офф на 2 балла.