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    Грант о поражении «Авангарда»: Мы порой выглядели просто жалко сегодня

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Динамо Минск
    Защитник «Авангарда» Алекс Грант высказался о крупном поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (2:5).

    Алекс Грант — защитник «Авангарда»
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    Алекс Грант — защитник «Авангарда»

    «Мы порой выглядели просто жалко сегодня. Противник доминировал, не давал нам никаких шансов, мы допускали одну ошибку за другой, причём ошибки были простые. К нашему коллективу нет никаких претензий, у нас классная команда, просто почему-то мы сегодня оказались не готовы. Соперник вышел заряженным, а мы не нашли чем ответить.

    К тренерскому штабу тоже нет никаких претензий, нас подготовили к матчу, и "Динамо" делало именно то, о чём нас предупреждали. Видимо, психологический момент сыграл роль, мы были не так голодны до победы», — передает слова Гранта Чемпионат.

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