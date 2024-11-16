Зубов о поражении «Лады»: Мы нарывались на контратаки

Исполняющий обязанности главного тренераоценил игру своей команды в матче КХЛ против(1:2 Б).

«Хотел бы поблагодарить наших болельщиков. Приятно ощущать вашу поддержку, мы всегда ее чувствуем. Мы готовились серьезно. Несмотря на то, что у команды есть проблемы с набором очков, это — команда-чемпион. Мы готовились, предупреждали о сильных сторонах, о быстрых нападающих, которые доставили проблемы нашим защитникам.

Мы нарывались на контратаки. В третьем периоде перевернули игру. Начали играть в зоне соперника, забили гол. В овертайме к победе ближе был соперник. На буллитах у "Металлурга" было выше исполнительское мастерство», — цитирует Зубова пресс-служба КХЛ.

«Лада» занимает 8-е место в таблице Восточной конференции с 24 баллами в копилке. В следующем матче тольяттинцы сыграют против ЦСКА 19-го ноября.