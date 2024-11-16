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    Зубов о поражении «Лады»: Мы нарывались на контратаки

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Лада Металлург Мг
    Исполняющий обязанности главного тренера «Лады» Павел Зубов оценил игру своей команды в матче КХЛ против «Металлурга» (1:2 Б).

    «Лада»
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    «Лада»

    «Хотел бы поблагодарить наших болельщиков. Приятно ощущать вашу поддержку, мы всегда ее чувствуем. Мы готовились серьезно. Несмотря на то, что у команды есть проблемы с набором очков, это — команда-чемпион. Мы готовились, предупреждали о сильных сторонах, о быстрых нападающих, которые доставили проблемы нашим защитникам.

    Мы нарывались на контратаки. В третьем периоде перевернули игру. Начали играть в зоне соперника, забили гол. В овертайме к победе ближе был соперник. На буллитах у "Металлурга" было выше исполнительское мастерство», — цитирует Зубова пресс-служба КХЛ.

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