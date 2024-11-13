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    • «Динамо» выиграло у «Авангарда» в КХЛ
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    «Динамо» выиграло у «Авангарда» в КХЛ

    «Авангард» — «Динамо» Москва: счет матча 3:5, обзор голов

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    В матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» в гостях переиграло «Авангард» со счетом 5:3.

    «Динамо» Москва
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    «Динамо» Москва

    В составе победителей отметились Игорь Ожиганов, Никита Буруянов, Артем Ильенко и Джордан Уил, который отметился дублем. За хозяев шайбы забросили Алексей Макеев, Матвей Заседа и Игорь Мартынов.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Динамо» (Москва) — 3:5 (0:0, 0:3, 3:2)
    Голы: Ожиганов — 3 (Римашевский, Ильенко), 24:38 — 0:1. Буруянов — 2 (Джиошвили, Готовец), 24:51 — 0:2. Ильенко — 5 (Кудрявцев, Пыленков), 35:07 — 0:3. Макеев — 5 (бол.), 44:14 — 1:3. Заседа — 2, 44:59 — 2:3. Уил — 6, 48:22 — 2:4. Уил — 7 (бол., Кудрявцев, Гусев), 51:17 — 2:5. Мартынов — 3 (Яремчук), 56:03 — 3:5Вратари: Хомченко (58:13) — МоторыгинШтраф: 6 — 8Броски: 36 (14+5+17) — 22 (6+9+7)

    «Динамо» с 31 баллов занимает четвертое место в таблице Западной конференции. «Авангард» (20) — десятый на «Востоке».

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