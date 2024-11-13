«Авангард» — «Динамо» Москва: счет матча 3:5, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛ московскоев гостях переигралосо счетом 5:3.

В составе победителей отметились Игорь Ожиганов, Никита Буруянов, Артем Ильенко и Джордан Уил, который отметился дублем. За хозяев шайбы забросили Алексей Макеев, Матвей Заседа и Игорь Мартынов.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Авангард» (Омск) — «Динамо» (Москва) — 3:5 (0:0, 0:3, 3:2) Голы: Ожиганов — 3 (Римашевский, Ильенко), 24:38 — 0:1. Буруянов — 2 (Джиошвили, Готовец), 24:51 — 0:2. Ильенко — 5 (Кудрявцев, Пыленков), 35:07 — 0:3. Макеев — 5 (бол.), 44:14 — 1:3. Заседа — 2, 44:59 — 2:3. Уил — 6, 48:22 — 2:4. Уил — 7 (бол., Кудрявцев, Гусев), 51:17 — 2:5. Мартынов — 3 (Яремчук), 56:03 — 3:5Вратари: Хомченко (58:13) — МоторыгинШтраф: 6 — 8Броски: 36 (14+5+17) — 22 (6+9+7)

«Динамо» с 31 баллов занимает четвертое место в таблице Западной конференции. «Авангард» (20) — десятый на «Востоке».