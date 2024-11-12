Заседа о дебюте за «Авангард»: Думаю, что я готов на все 100%

Нападающийвысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(2:1).

Форвард сыграл свой дебютный матч в нынешнем сезоне и отметился заброшенной шайбой, которая оказалась победной.

«Эмоции от игры со СКА? Отличные эмоции! Главное — победа, но мы можем ещё лучше. Мы будем прогрессировать и двигаться дальше. Хочу сказать спасибо всем болельщикам "Авангарда", надеюсь, мы их смогли порадовать.

Как проходит адаптация? Я все матчи "Авангарда" смотрел, когда был в Хабаровске. Тренировал многие моменты, катался с ребятами. Мне очень помогал тренер, помогала моя семья держать себя в форме как психологически, так и физически. Думаю, что я готов на все 100%. Постараюсь показывать это на льду. Но, конечно, есть куда расти, и сейчас и я, и весь "Авангард" делаем ещё не всё, на что способны», — сказал Заседа Чемпионату.

Напомним, что «Авангард» выменял нападающего у «Спартака».

В следующем матче омичи сыграют против московского «Динамо» завтра, 13-го ноября в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.