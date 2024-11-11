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    Тренер «Барыса»: Команда потихонечку в себя приходит

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Нефтехимик
    Главный тренер «Барыса» Галым Мамбеталиев оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (1:4).

    Галым Мамбеталиев — главный тренер «Барыса»
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    Галым Мамбеталиев — главный тренер «Барыса»

    «Прозевали мы свои контратаки, недоиграли на возврате. В принципе, засасывало нас в атаки, поэтому не смогли выиграть сегодня. Ну ничего страшного, думаю, что команда потихонечку в себя приходит. Пацаны набираются опыта, очень много ребят пришло с фарм-клуба. Думаю, они наберут свой ход и будут выполнять то, что от них требуется.

    Физическое состояние у ребят нормальное, хорошее. Сегодня было не так много удалений, это хорошо. Но есть желание сыграть прямо сейчас, сию секунду, перехватить эту маленькую шайбочку — и получается, что пропускаем контратаку. Не считаю, что мы физически просели. Просто неправильно сыграли, не перестроились, как положено. На возврате не сыграли по игрокам.

    Думаю, в следующие игры будем пробовать новых игроков. Мы же не зря взяли ребят с фарм-клуба, должны они пройти это всё. Думаю, они будут играть и неплохо играть», — цитирует Мамбеталиева пресс-служба КХЛ.

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    • После этого матча «Барыс» занимает предпоследнее 11-е место в таблице Востока с 14-ю очками в активе. В следующем поединке казахстанская команда вновь встретится с «Нефтехимиком» 13-го ноября.

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