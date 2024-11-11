«Нефтехимик» — «Барыс»: счет матча 4:1, обзор голов

одержал уверенную победу над(4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе нижнекамской команды голы записали на свой счет Никита Хоружев в большинстве, Владимир Брюквин, Евгений Митякин и Богдан Киселевич.

У «Барыса» единственную шайбу забросил Батырлан Муратов в большинстве.

Стоит отметить, что «Нефтехимик» праздновал отметку в 1000 матчей в рамках КХЛ.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Барыс» (Астана) — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) Голы: Хоружев — 3 (бол., Митякин, Леонтьев), 9:23 — 1:0. Брюквин — 2 (Точилкин, Профака), 29:23 — 2:0. Муратов — 1 (бол., Данияр, Савицкий), 34:12 — 2:1. Митякин — 6 (Лещенко, Барбер), 50:34 — 3:1. Киселевич — 1 (Клок), 53:32 — 4:1Вратари: Долганов — БояркинБроски: 24 (11+7+6) — 27 (8+7+12)Штраф: 6 — 4

После этого матча «Нефтехимик» занимает 7-е место в таблице Востока с 24 очками в активе. «Барыс» — на 11-й позиции (14).