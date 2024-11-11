Леонтьев о победе «Нефтехимика»: Мы неплохо забивали, получились хорошие голы

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче КХЛ против(4:1).

«Всех с победой. Болельщиков с победой, пришли сегодня нас поддержать, отметить 1000-й матч. Приятно было видеть столько зрителей на трибунах. По игре: тяжёлый вязкий хоккей был, старались поймать на контратаках соперника.

У нас двое вышли из лазарета, Володя Брюквин и Жан-Себастьен Ди, добавили нам энергии, уверенности. Мы неплохо забивали, получились хорошие голы. Играли дисциплинированно, хотя был там один момент в меньшинстве. Тяжёлая победа, но мы её уже забыли. Нам играть уже через день, готовимся к следующей игре», — цитирует Леонтьева пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Нефтехимик» занимает 7-е место в таблице Востока с 24 очками в активе. В следующем поединке нижнекамцы вновь сыграют против «Барыса» 13-го ноября.