Гру: Против «Амура» довольно тяжело играть

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(4:3).

«Когда я смотрел последние два матча "Амура", а также сегодняшнюю игру, то увидел, что команда действует всё лучше. Против неё довольно тяжело играть, поэтому для нас было очень важно, что сегодня Зак Фукале много выручал с самого начала матча.

В целом на дальневосточном выезде мы набрали три очка из четырёх возможных, что очень важно, разумеется, мы рады этой победе», — цитирует Гру пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Трактор» занимает 1-е место в таблице Востока с 37-ю очками в активе. В следующем поединке челябинцы сыграют против «Металлурга» 13-го ноября.