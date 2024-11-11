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    Гру: Против «Амура» довольно тяжело играть

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Амур
    Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (4:3).

    Бенуа Гру — главный тренер «Трактора»
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    Бенуа Гру — главный тренер «Трактора»

    «Когда я смотрел последние два матча "Амура", а также сегодняшнюю игру, то увидел, что команда действует всё лучше. Против неё довольно тяжело играть, поэтому для нас было очень важно, что сегодня Зак Фукале много выручал с самого начала матча.

    В целом на дальневосточном выезде мы набрали три очка из четырёх возможных, что очень важно, разумеется, мы рады этой победе», — цитирует Гру пресс-служба КХЛ.

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    • После этого матча «Трактор» занимает 1-е место в таблице Востока с 37-ю очками в активе. В следующем поединке челябинцы сыграют против «Металлурга» 13-го ноября.

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