Третьяк: Цель у Овечкина есть — выиграть Кубок Стэнли, но все равно он думает и о второй цели

Президент ФХРответил на вопрос о погонеза рекордомв НХЛ.

«Очень рад за Овечкина, думаю, все рады, что он этот сезон так здорово начал. Все мы радуемся, когда он забивает голы, потому что все ждём его рекорда. Дай бог ему здоровья, это самое главное. Сейчас каждый гол даётся ему чуть труднее, чем раньше, потому что у него раньше были такие партнёры, как Бекстрём, Кузнецов, они играли на него. Но и сегодня "Вашингтон" показывает хороший хоккей, видно, что они заряжены. Я слежу за всеми матчами, смотрю голы, моменты. Самое главное, у него есть чувство гола. Пожелаем ему удачи. Цель у него есть — выиграть Кубок Стэнли, но всё равно он думает и о второй цели.

Кому посчастливиться забить больше голов, чем Гретцки? Это великий игрок. История идёт, дай бог, чтобы она скорее закончилась в нашу пользу», — цитирует Третьяка «Чемпионат».

Гретцки забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. В активе Овечкина на данный момент 861 результативный бросок.

В текущем сезоне 39-летний Овечкин набрал 16 (8+8) очков в 12 матчах.