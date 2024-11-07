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    НХЛ. «Вашингтон» победил «Нэшвилл», «Чикаго» уступил «Детройту», «Эдмонтон» — «Вегасу»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 7 ноября

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    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин
    За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

    «Вашингтон» — «Нэшвилл» — 3:2

    Российский нападающий Александр Овечкин забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. Всего у него в этом сезоне 16 (8+8) очков.

    «Вашингтон» с 18 очками занимает 3-е место в Восточной конференции.

    НХЛ
    «Вашингтон» — «Нэшвилл» — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
    Голы: Пярссинен — 1 (Евангелиста, Томасино), 3:12 — 0:1. Макмайкл — 8 (Рой, Дюбуа), 4:26 — 1:1. Протас — 5 (Овечкин, Строум), 35:03 — 2:1. Стэмкос — 3 (Каррье, О`Райлли), 35:34 — 2:2. Овечкин — 8 (Строум, Фехервари), 50:25 — 3:2Вратари: Томпсон — Сарос (58:30)Шайбы: 4 — 12Броски: 36 (18+14+4) — 35 (11+13+11)

    «Вашингтон» — «Нэшвилл» — 3:2

    «Чикаго» — «Детройт» — 1:4

    «Детройт» набрал 13 очков и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Чикаго» располагается на 13-й строчке — 11 очков.

    НХЛ
    «Чикаго» — «Детройт» — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)
    Голы: Дебринкэт — 6 (Ларкин), 19:58 — 0:1. Фолиньо — 5 (Бертуцци, Мерфи), 28:42 — 1:1. Ларкин — 8 (Дебринкэт), 32:27 — 1:2. Велено — 1 (Зайдер, Расмуссен), 43:03 — 1:3. Копп — 5 (п.в., Раймонд), 57:47 — 1:4Вратари: Мразек (57:33 — 57:47) — ТэлботШтраф: 4 — 4Броски: 29 (10+9+10) — 25 (6+9+10)

    «Чикаго» — «Детройт» — 1:4

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    «Эдмонтон» — «Вегас» — 2:4

    Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашев отметился 3 результативными передачами. Всего у него в этом сезоне 15 (7+8) очков.

    «Вегас» с 19 очками занимает 2-е место в Западной конференции. «Эдмонтон» идет на 10-й строчке — 13 очков.

    НХЛ
    «Эдмонтон» — «Вегас» — 2:4 (0:1, 2:0, 0:3)
    Голы: Айкел — 4 (Теодор, Барбашев), 16:05 — 0:1. Кулак — 3 (Нерс, К. Браун), 32:18 — 1:1. Хаймэн — 3, 35:56 — 2:1. Хэнифин — 2 (бол., Карлссон, Айкел), 50:05 — 2:2. Хэнифин — 3 (Барбашев, Хольц), 59:11 — 2:3. Стоун — 6 (п.в., Айкел, Барбашев), 59:55 — 2:4Вратари: С. Скиннер (59:15 — 59:55) — ХиллШтраф: 4 — 2Броски: 29 (10+13+6) — 34 (9+12+13)

    «Эдмонтон» — «Вегас» — 2:4
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