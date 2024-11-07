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    Гатиятулин о победе над «Нефтехимиком»: Проявили характер, здорово сыграли

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Ак Барс
    Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (4:1).

    Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса»
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    Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса»

    «Первое (для меня) дерби Татарстана, как мне и говорили — особая атмосфера, накал. По игре — довольны победой. Меньшинство забирает много сил, ребята проявили характер, здорово сыграли. Также отмечу большинство и командную победу.

    С первого для нашей совместной работы мы предложили ребятам стиль хоккея, которого стараемся придерживаться от матча к матчу. Хотим создавать плотность, заставлять соперника ошибаться. Когда-то получается больше, когда-то — меньше, но процесс идёт.

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    • Количество удалений? Да, меньшинства нахватали — перевыполнили норму. Игровая дисциплина хромала, неправильные действия, когда шли в борьбу. Этот момент нужно проработать как можно лучше. Травма Бабенко? Ему предстоит обследование, только после этого будем понимать, на какой срок он выбыл», — цитирует Гатиятулина пресс-служба КХЛ.

    После этого матча «Ак Барс» занимает 3-е место в таблице Восточной конференции с 29-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Локомотива» 9-го ноября.

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