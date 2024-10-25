«Лада» — «Трактор»: счет матча 1:2, обзор голов

«Трактор» Фото: globallookpress.com
За «Ладу» заброшенной шайбой отметился Михаил Фисенко. За «Трактор» забили Максим Шабанов и Илья Карпухин.
Регулярный чемпионат КХЛ
«Лада» (Тольятти) — «Трактор» (Челябинск) — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Фисенко — 2 (Кугрышев, Березин), 19:21 — 1:0. Шабанов — 8, 59:31 — 1:1. Карпухин — 1 (Дер-Аргучинцев), 62:47 — 1:2Вратари: Подъяпольский — Мыльников (56:53 — 59:31)Штраф: 2 — 4Броски: 19 (5+9+5+0) — 31 (11+12+6+2)
«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 32 очка. «Лада» располагаетсяна девятой строчке, заработав 17 очков.