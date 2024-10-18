Профака о том, как отреагировал на предложение «Нефтехимика»: Нифига себе

Защитникрассказал о том, как воспринял предложение о переходе в нижнекамскую команду.

«Увидило ли, что пришло предложение от клуба КХЛ? Да, есть такое. Думаю, что благодаря правильным связям у меня появилась возможность получить контракт.

Сначала, когда я только услышал о предложении из КХЛ от агента, я был шокирован. Агент сказал: "Тебя зовут в КХЛ", а я такой: "Нифига себе" (смеётся). Да, сначала это был шок, но сейчас я уверен, что принял правильное решение, — сказал Профака Чемпионату.

В нынешнем сезоне защитник провел за "Нефтехимик" 17 матчей и набрал 5 (2+3) очков. В последнем матче против "Торпедо" (4:5 ОТ) Профака оформил дубль и сделал голевую передачу.