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    Маклауд, Болье и Батчер покинули «Барыс»

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    В «Барысе» заявили о расторжении контракта с защитниками Натаном Болье и Уиллом Батчером и нападающим Майклом Маклаудом.

    Майкл Маклауд — нападающий «Барыса»
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    Майкл Маклауд — нападающий «Барыса»

    «Все трое пополнили состав "Барыса" этим летом. Больё провёл в регулярном чемпионате КХЛ восемь матчей и отметился одной результативной передачей. На счету Батчера три передачи в 15 играх.

    Маклауд за 16 встреч записал в свой актив 6 (3+3) баллов. "Барыс" благодарит игроков за время, проведённое в клубе, и желает им успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении казахстанского клуба.

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