Маклауд, Болье и Батчер покинули «Барыс»

заявили о расторжении контракта с защитникамии нападающим

«Все трое пополнили состав "Барыса" этим летом. Больё провёл в регулярном чемпионате КХЛ восемь матчей и отметился одной результативной передачей. На счету Батчера три передачи в 15 играх.

Маклауд за 16 встреч записал в свой актив 6 (3+3) баллов. "Барыс" благодарит игроков за время, проведённое в клубе, и желает им успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении казахстанского клуба.

Ранее в «Барысе» сменился главный тренер 2-й раз по ходу нынешнего сезона. Новым наставником команды вновь стал Галым Мамбеталиев.