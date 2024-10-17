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    Леонтьев о поражении «Нефтехимика»: Команда сражалась достойно

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Нефтехимик Торпедо
    Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (4:5 ОТ).

    Олег Леонтьев — главный тренер «Нефтехимика»
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    Олег Леонтьев — главный тренер «Нефтехимика»

    «Соперник начал здорово, хоть и после пятидневного отдыха. Было видно, что в хорошем эмоциональном состоянии находится команда.

    Здорово мы собрались, второй и третий период очень достойно провели. Вытащили эту игру. В овертайме хотели добиться большего, но немного не получилось. Небольшая ошибка, из-за чего привезли себе гол. А так, команда сражалась достойно. Спасибо нашим болельщикам, которые приехали нас поддержать, их было слышно. Двигаемся дальше», — цитирует Леонтьева пресс-служба «Нефтехимика».

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    • После этого матча нижнекамская команда занимает 4-е место в таблице Востока с 19-ю очками в активе. В следующем поединке «Нефтехимик» встретится с минским «Динамо» 19-го октября.

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