Леонтьев о поражении «Нефтехимика»: Команда сражалась достойно

Главный тренервысказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(4:5 ОТ).

«Соперник начал здорово, хоть и после пятидневного отдыха. Было видно, что в хорошем эмоциональном состоянии находится команда.

Здорово мы собрались, второй и третий период очень достойно провели. Вытащили эту игру. В овертайме хотели добиться большего, но немного не получилось. Небольшая ошибка, из-за чего привезли себе гол. А так, команда сражалась достойно. Спасибо нашим болельщикам, которые приехали нас поддержать, их было слышно. Двигаемся дальше», — цитирует Леонтьева пресс-служба «Нефтехимика».

После этого матча нижнекамская команда занимает 4-е место в таблице Востока с 19-ю очками в активе. В следующем поединке «Нефтехимик» встретится с минским «Динамо» 19-го октября.