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    «Нефтехимик» совершил камбэк, но проиграл «Торпедо» в матче КХЛ

    «Торпедо» — «Нефтехимик»: счет матча 5:4 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Нефтехимик
    «Торпедо» обыграл «Нефтехимик» (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Василий Атанасов — нападающий «Торпедо»
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    Василий Атанасов — нападающий «Торпедо»

    В основное время матча команды обменялись голами. У «Торпедо» голы записали на свой счет Бобби Линч, Никита Артамонов, Максим Летунов и Василий Атанасов.

    В составе «Нефтехимика» дублем отметился защитник Лука Профака, а по шайбе забросили Евгений Митякин и Жан-Себастьен Ди.

    Команды довели дело до овертайма, где удачливее оказалось «Торпедо». Победный гол на счету Дмитрия Кагарлицкого.

    После этого матча «Нефтехимик» занимает 4-е место в таблице Востока с 19-ю очками в активе. «Торпедо» — на 5-й позиции Запада с 20-ю баллами.

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