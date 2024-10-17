«Торпедо» — «Нефтехимик»: счет матча 5:4 ОТ, обзор голов

обыграл(5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время матча команды обменялись голами. У «Торпедо» голы записали на свой счет Бобби Линч, Никита Артамонов, Максим Летунов и Василий Атанасов.

В составе «Нефтехимика» дублем отметился защитник Лука Профака, а по шайбе забросили Евгений Митякин и Жан-Себастьен Ди.

Команды довели дело до овертайма, где удачливее оказалось «Торпедо». Победный гол на счету Дмитрия Кагарлицкого.

После этого матча «Нефтехимик» занимает 4-е место в таблице Востока с 19-ю очками в активе. «Торпедо» — на 5-й позиции Запада с 20-ю баллами.