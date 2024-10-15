Наставник «Вашингтона» высказался о новой позиции Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз»объяснил, почему российский форвардпереведен на новую позицию.

«Мы просто подкорректировали линию, поставив Протаса слева, чтобы он оставался на своей сильной стороне. Я думаю, что это небольшое изменение для Овечкина.

Я часто вижу его по обе стороны льда, так что слева или справа — для меня это не имеет большого значения», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

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До этого стало известно, что Овечкин перейдет на позицию правого форварда в предстоящем матче «Вашингтона» с «Вегас Голден Найтс». Его место займет нападающий Алексей Протас.