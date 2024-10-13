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    Рябыкин: «Авангард» попал в психологическую ловушку

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард
    Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин высказался о проблемах омской команды на старте нынешнего сезона КХЛ.

    Дмитрий Рябыкин
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    Дмитрий Рябыкин

    «Что происходит с "Авангардом"? На мой взгляд, Омск попал в психологическую ловушку. Поражения давят, они висят гирями на команде, которая не может их сбросить. Несмотря на солидный кадровый потенциал.

    В этом смысле матч с "Магниткой" — показательный. Начали с 0:2 ко второй минуте. Потом пошла конкурентная игра, но поезд уже ушёл, такой гандикап трудно отыграть. И таких матчей в исполнении "Авангарда" — много», — приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.ru.

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    • После 15-и сыгранных матчей «Авангард» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции с 11-ю очками в активе. Команда отстает от зоны плей-офф на 3 балла.

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