Ларионов: Главные герои этой победы — команда и болельщики

Главный тренерподвел итог матча против(4:0).

«Главные герои этой победы — команда и болельщики, которые очень долго ее ждали. Блестяще отыграл наш вратарь Иван Кульбаков, но в целом это командный успех. Мы рады, что, возвращаясь домой после долгого перерыва, ребята нашли в себе силы, преодолели трудности и выиграли матч.

Всегда идут опасения того, что ты теряешь игровой ритм, нерв, который ребята набрали по ходу серии на Дальнем Востоке. Мы ожидали, что будет не простой матч. Эта победа важна, ценна. Возможно, это был не самый лучший матч в нашем исполнении, но, с другой стороны, надо выигрывать и такие матчи», — приводит слова Ларионова «Матч ТВ».

«Куньлунь» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Торпедо» располагается на шестой строчке.