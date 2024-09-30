«Металлург» — «Лада»: счет матча 2:1, обзор голов

одолел(2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев голы записали на свой счет Александр Петунин в большинстве и Борис Осипович.

У «Лады» единственную шайбу забросил Егор Черников, реализовал большинство в формате «5 на 3».

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург» (Магнитогорск) — «Лада» (Тольятти) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) Голы: Петунин — 5 (Пресс, Вовченко), 8:24 — 1:0. Осипович — 1 (Коробкин), 22:39 — 2:0. Черников — 3 (бол., Греко, Неколенко), 57:58 — 2:1Вратари: Набоков — Трушков (58:06)Броски: 23 (11+8+4) — 30 (5+6+19)Штраф: 8 — 6

После этого матча «Металлург» занимает 9-е место в таблице Востока с 8-ю очками в активе. «Лада» — на 10-й позиции (7 баллов).