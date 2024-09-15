Мартемьянов о поражении «Амура»: Никакого негатива в сторону игроков я говорить не буду

Главный тренероценил игру своей команды в матче КХЛ против(2:3).

«Хоккей — это такая игра, которая состоит из ошибок. Были и с нашей стороны ошибки, и у соперников. Это быстрая игра, ситуация меняется буквально в долю секунды. Ребятам в обороне не хватило концентрации, я это видел. Но камень в их огород бросить не смогу.

Кто сказал, что мы трудно входим в сезон? Все трудно входят в сезон, практически. На старте все команды физически готовы хорошо, надеюсь, что мастерство будет решать через месяц-полтора. Люди, которые умеют какие-то вещи, будут их делать, это будет проявляться. А сейчас физика всё нивелирует. Никакого негатива в сторону игроков я говорить не буду. У нас ротация идёт, ищем варианты.

Надеемся, что Барулин будет играть более продуктивно. Сегодня у него была хорошая игра, не только в обороне, но и в атаке. Ну и партнёры его хорошо играли, Егор Коршков был лидером звена. Есть вопросы к нападающим по игре на точке вбрасывания. В прошлом сезоне особенных проблем с этим не было, а сейчас обострилось», — цитирует Мартемьянова пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Амур» занимает 8-е место в таблице Востока с 4 очками в активе. В следующей встрече хабаровчане встретятся с московским «Динамо» 22-го сентября.