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    «Трактор» уверенно переиграл «Сочи»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Сочи
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» на выезде переиграл «Сочи» со счетом 4:1.

    «Трактор»
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    «Трактор»

    В составе победителей заброшенными шайбами отметились Максим Шабанов, Григорий Дронов, Михаил Котляревский и Чарльз Робинсон. Сочинцы ответили голом Михала Криштофа.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — «Трактор» (Челябинск) — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
    Голы: Шабанов — 4 (Телегин), 19:19 — 0:1. Дронов — 1 (Телегин, Дер-Аргучинцев), 27:53 — 0:2. Котляревский — 3 (мен.), 44:29 — 0:3. Криштоф — 1 (Попов), 54:45 — 1:3. Робинсон — 1 (мен.), 56:54 — 1:4Вратари: Иванов — ФукалеШтраф: 8 — 6Броски: 19 (7+5+7) — 44 (17+14+13)

    «Трактор» набрал семь очков и поднялся на второе место в таблице Восточной конференции. «Сочи» располагается на 11-й строчке Запада.

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