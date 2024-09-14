«Трактор» уверенно переиграл «Сочи»

«Трактор» Фото: globallookpress.com
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Максим Шабанов, Григорий Дронов, Михаил Котляревский и Чарльз Робинсон. Сочинцы ответили голом Михала Криштофа.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сочи» (Сочи) — «Трактор» (Челябинск) — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Голы: Шабанов — 4 (Телегин), 19:19 — 0:1. Дронов — 1 (Телегин, Дер-Аргучинцев), 27:53 — 0:2. Котляревский — 3 (мен.), 44:29 — 0:3. Криштоф — 1 (Попов), 54:45 — 1:3. Робинсон — 1 (мен.), 56:54 — 1:4Вратари: Иванов — ФукалеШтраф: 8 — 6Броски: 19 (7+5+7) — 44 (17+14+13)
«Трактор» набрал семь очков и поднялся на второе место в таблице Восточной конференции. «Сочи» располагается на 11-й строчке Запада.