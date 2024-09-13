Яшкин: У нас новый тренер и новая система, нам надо чуть привыкнуть

Капитанвысказался о результатах своей команды на старте нынешнего сезона КХЛ.

«Что не получается на старте сезона? Прошло три игры, мы хотели бы выиграть все три матча, но у нас новый тренер и новая система. Нам надо чуть привыкнуть. Сейчас мы провели хорошую работу, три дня потренировались над тем, что хотели.

Насколько приходится привыкать к требованиям Гатиятулина? Это новый тренер и новая система. Надо уделять этому время, привыкать и совершенствоваться», — цитирует Яшкина пресс-служба «Ак Барса».

Казанская команда занимает предпоследнее 11-е место в таблице Востока с 2 очками в активе. В следующем матче «Ак Барс» сыграет против «Металлурга» завтра, 14-го сентября в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.