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    Яшкин: У нас новый тренер и новая система, нам надо чуть привыкнуть

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс
    Капитан «Ак Барса» Дмитрий Яшкин высказался о результатах своей команды на старте нынешнего сезона КХЛ.

    Дмитрий Яшкин — нападающий «Ак Барса»
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    Дмитрий Яшкин — нападающий «Ак Барса»

    «Что не получается на старте сезона? Прошло три игры, мы хотели бы выиграть все три матча, но у нас новый тренер и новая система. Нам надо чуть привыкнуть. Сейчас мы провели хорошую работу, три дня потренировались над тем, что хотели.

    Насколько приходится привыкать к требованиям Гатиятулина? Это новый тренер и новая система. Надо уделять этому время, привыкать и совершенствоваться», — цитирует Яшкина пресс-служба «Ак Барса».

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    • Казанская команда занимает предпоследнее 11-е место в таблице Востока с 2 очками в активе. В следующем матче «Ак Барс» сыграет против «Металлурга» завтра, 14-го сентября в 17:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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