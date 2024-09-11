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    «Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

    «Салават Юлаев» — «Автомобилист»: счет матча 5:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Автомобилист
    В матче регулярного чемпионата КХЛ уфимский «Салават Юлаев» был сильнее «Автомобилиста» из Екатеринбурга со счетом 5:3.

    Александр Шаров
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    Александр Шаров

    Главным героем встречи стал форвард хозяев Александр Шаров, оформивший дубль. Также забивали за «Салават» Александр Хмелевски, Джош Ливо и Григорий Панин.

    В составе гостей отличились Ник Меркли, Данил Романцев и Стефан Да Коста.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)
    Голы: Ливо — 2 (Тодд, Хафизуллин), 11:45 — 1:0. Меркли — 1 (Зборовский, Трямкин), 12:30 — 1:1. Шаров — 1 (бол., Ремпал, Тодд), 20:19 — 2:1. Хмелевский — 2 (бол., Шаров, Ремпал), 34:26 — 3:1. Панин — 1, 40:41 — 4:1. Романцев — 2 (Денежкин, Каштанов), 44:34 — 4:2. Шаров — 2 (Ремпал, Кузьмин), 45:10 — 5:2. Да Коста — 1 (Голышев, Трямкин), 45:23 — 5:3Вратари: Вязовой — Аликин (57:57 — 58:16)Броски: 26 (6+15+5) — 18 (6+8+4)Штраф: 16 — 10

    «Салават Юлаев» одержал три победы подряд на старте сезона и с 6 очками идет вторым в Восточной конференции.

    «Автомобилист» после четырех матчей с 4 баллами располагается на третьей позиции в турнирной таблице.

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