Воробьев: В третьем периоде мы забили все, что можно

Главный тренервысказался о победе в матче с(8:2).

«Какое-то время было напряжение, а потом в третьем периоде мы забили всё, что можно. Порадовала атака, порадовало большинство, Виталик Абрамов в прошлой игре должен был хет-трик делать, но добрал сегодня.

У каждой тройки своя роль. А Соркин и Абрамов играют ещё и в большинстве. Я бы не сказал, что разброс по времени такой сильный. Думаю, баланс нормальный. Если будет иначе, то будем что-то менять», — цитирует Воробьева «Чемпионат».

После этого матча ЦСКА занимает 3-е место в таблице Запада с 4 очками в активе. «Сибирь» — на 12-й позиции без набранных баллов.