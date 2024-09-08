Леонтьев о победе «Нефтехимика»: Сыграли дисциплинировано и с хорошим настроем

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(2:0).

«Парни молодцы! Сыграли дисциплинировано и с хорошим настроем. Сегодня играли против чемпиона. Сыграли правильно: мало удалялись, хорошо отрабатывали в своей и в средней зоне.

Отлично сыграл вратарь, поздравляю его с сухарём. Хорошая, общекомандная победа», — цитирует Леонтьева пресс-служба «Нефтехимика».

После этого матча нижнекамская команда занимает 3-е место в таблице Востока с 4 очками в активе. В следующем матче «Нефтехимик» вновь встретится с «Металлургом» 12-го сентября.