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    «Северсталь» обыграл «Куньлунь» в матче КХЛ

    «Куньлунь» — «Северсталь»: счет матча 2:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Куньлунь Ред Стар Северсталь
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» на выезде переиграла «Куньлунь» со счетом 4:2.

    «Северсталь»
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    «Северсталь»

    На голы Андрея Чуркина, Руслана Абросимова, Александра Скоренова и Кирилла Пилипенко хозяева ответили точными бросками Наиля Якупова и Спенсера Фу.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Северсталь» (Череповец) — 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)
    Голы: Якупов — 3 (бол., Меркли, Граовац), 16:21 — 1:0. Чуркин — 1 (Коростелев, Скоренов), 32:52 — 1:1. Абросимов — 1 (Лишка), 39:59 — 1:2. С. Фу — 1 (П. Фу), 55:26 — 2:2. Скоренов — 1 (Степанов), 56:15 — 2:3. Пилипенко — 2 (п.в.), 58:45 — 2:4Вратари: Волков (58:02 — 58:45) — ШостакШтраф: 8 — 6Броски: 27 (11+5+11) — 33 (10+15+8)

    «Северсталь» с 4 очками поднялась на второе место в Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» с 4 баллами идет третьим на Западе.

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