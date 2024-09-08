«Куньлунь» — «Северсталь»: счет матча 2:4, обзор голов

«Северсталь» Фото: globallookpress.com
На голы Андрея Чуркина, Руслана Абросимова, Александра Скоренова и Кирилла Пилипенко хозяева ответили точными бросками Наиля Якупова и Спенсера Фу.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Северсталь» (Череповец) — 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)
Голы: Якупов — 3 (бол., Меркли, Граовац), 16:21 — 1:0. Чуркин — 1 (Коростелев, Скоренов), 32:52 — 1:1. Абросимов — 1 (Лишка), 39:59 — 1:2. С. Фу — 1 (П. Фу), 55:26 — 2:2. Скоренов — 1 (Степанов), 56:15 — 2:3. Пилипенко — 2 (п.в.), 58:45 — 2:4Вратари: Волков (58:02 — 58:45) — ШостакШтраф: 8 — 6Броски: 27 (11+5+11) — 33 (10+15+8)
«Северсталь» с 4 очками поднялась на второе место в Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» с 4 баллами идет третьим на Западе.