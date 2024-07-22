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    Уильямс объяснил, почему продлил контракт с ЦСКА

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    Защитник ЦСКА Колби Уильямс прокомментировал свое продление контракта с армейским клубом.

    Колби Уильямс
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    Колби Уильямс

    «Лично для меня это прекрасная возможность играть за такую ​​талантливую команду. Возлагаются большие надежды. Я провёл в ЦСКА примерно половину прошлого сезона, но теперь с нетерпением жду начала сезона с самого первого дня.

    Все понимают, какие ожидания всегда от ЦСКА. Прошлый год был для команды неудачным. У каждого из нас было больше времени, чтобы подумать и потренироваться к предстоящему сезону. Надеюсь, команде пойдёт это на пользу. Состав обновился, и все мы подойдём отдохнувшими, с новыми силами», — приводит слова Уильямса пресс-служба красно-синих.

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    • Напомним, что защитник подписал новый контракт с ЦСКА до конца сезона 2025/2026. В прошедшем сезоне Уильямс провел за армейцев 33 матча и набрал 9 (1+8) очков.

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