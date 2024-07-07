Ничушкин об инциденте в Сиэтле: Мы там с друзьями посидели...

Российский нападающийрассказал о неприятном инциденте в отеле Сиэтла, который случился в апреле 2023-го года после чего хоккеиста отстранили от команды во время 1-го раунда плей-офф НХЛ.

«Ситуация с Сиэтлом. Очень тяжёлый сезон был, прям максимально тяжёлый сезон. После кубка, у нас много травм был. Я пропустил два месяца, когда мне бурсит (воспаление суставной сумки) вырезали. Потом, когда вернулся из Финляндии, у нас очень сжатый график был. Можно посмотреть прошлый февраль. Рекорд по back-to-back'ам (матчи подряд, без дней на отдых), мне кажется, поставили. У нас там три подряд back-to-back'а было точно, и ещё несколько back-to-back'ов. Март — то же самое.

Плюс у меня ещё была травма плеча, которая меня беспокоила. У меня ещё и так проблемы со сном, которые потом в будущем усугубились. У меня всегда были проблемы со сном, но плечо ещё больше не давало спать, ныло. Делали МРТ. Операция — тоже непонятно было, поможет, не поможет. Поэтому в итоге выбрали играть так. Укол выбрали. Один укол мне сделали. Он помогал, помогал, помогал.

И вот как раз когда мы в Сиэтл приехали, мы решили, что я не буду играть матч и полечу делать укол. И так получилось, что у меня друзья были в городе. Я знал, что пропущу этот раунд, точно не буду играть, потому что после укола тебе какое-то время нужен покой, иначе он не подействует никак. Но, естественно, когда ты спишь мало, когда у тебя постоянные боли, это всё на психику очень давит. Я где-то эмоционально уже не выдерживал просто, мне уже хотелось, чтобы всё как можно скорее закончилось. Ну и в итоге, конечно, не самое хорошее решение принял. Мы там с друзьями посидели...» — сказал Ничушкин в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».

Напомним, что во время плей-офф НХЛ сезона 2023/2024 Ничушкин также был отстанен от команды, попав в программу помощи игрокам. Хоккеисту запретили играть на протяжении 6-и месяцев.